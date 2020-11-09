港股開市曾升457點　企穩26000關

港股續升，守穩26,000點關。恒生指數最多升過457點或1.7%，高見26,170點，最新仍漲314點或1.2%，見26,027點；國企指數亦升134點或1.2%，報10,632點；恒生科技指數再升308點或3.7%，報8,461點。主板成交暫逾618億港元。

兩大手機設備股跑贏大市，舜宇光學科技領飆7%，瑞聲科技亦炒高近4%。

科技股仍見支持，小米飆近5%，阿里巴巴抽升逾3%，騰訊及美團破頂後仍齊升逾2%，京東升1%。

重磅藍籌股普遍上升，香港交易所升1.8%；友邦保險升幅縮至1.6%；滙豐控股僅升0.2%；建設銀行升1%；而中移則倒跌近1%。

本地地產股捱沽，新鴻基地產續領挫4.8%；恒隆地產及太古齊跌逾1%；領展房產基金、長實集團、恒基地產及新世界發展跌幅介乎0.6%至0.9%。

【09:21】【港股開市】恒指重上26000點 騰訊漲2%再破頂

美國大選點票工作於香港時間周一(9日)雖仍未完結，但民主黨總統候選人拜登率先宣布當選，並正籌組團隊。消息利好大市，於亞洲交易時段，美股3大指數期貨齊升逾1%，港股延續升勢，恒生指數大幅高開444點或1.7%，報26,157點，重上26,000點大關，見7月初的4個月高位；國企指數亦高開188點或1.8%，報10,686點；恒生科技指數升173點或2.1.%，報8,325點高位。

恒生科技指數破頂，科技股帶領大市，將於星期四(12日)放榜的騰訊漲2.6%，至630.5元再創新高；美團亦升逾2%見337.6元高位；阿里巴巴抽升逾3%；小米揚升逾2%。

重磅股滙豐控股升1%見35.05元；至於第3季新業務價值按年跌28%的友邦保險仍漲近3%；香港交易所升2%；建設銀行升1%；中移升0.2%。

汽車股吉利汽車再起動，炒高逾3%。本地地產股新鴻基地產領挫3.5%，表現最差。