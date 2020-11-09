大埔爆疫恐現隱形傳播鏈　曾祈殷：或需全區強制檢測

第三波新冠肺炎疫情反覆，繼慈雲山及葵青區先後爆疫，大埔區在過去7日新增9宗確診，醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷指，確診個案中有7宗與梅窩銀礦灣酒店群組有關，另有2宗源頭不明，顯示區內已出現第二代或第三代傳播，不排除有隱形傳播鏈，認為若相關情況持續擴大，或有需要全區強制檢測。他指，雖然本地個案近日處於低水平，但強調不可輕視冬季病毒活躍的情況，加上各項防疫措施放寬，市民社交活動增加，料會出現更多確診個案。

曾祈殷今日（9日）在一個電台節目表示，大埔區在一星期內出現9宗確診個案，區內最新兩名確診者，有一人在酒吧工作，他呼籲近日到訪過該酒吧的市民主動聯絡衛生防護中心接受病毒檢測，當局亦要在當區加強增設流動車輛及流動採樣亭。他又認為，在疫情爆發初期，盡快在短時間內完成特定群組的病毒檢測是截斷傳播鏈最有效方法。他建議先在出現確診個案的屋邨強制檢測，若個案牽連甚廣，可能要全區強制檢測。

港大感染及傳染病中心總監何栢良則表示，大埔區內出現確診個案，涉及超過一代的傳播鏈，而首名確診者的感染源頭仍然未明，認為即使政府採取補救措施，都難以針對源頭。

大埔區議員姚鈞豪指，當區居民恐慌情緒不如第三波疫情，以廣福邨為例，近日雖錄得多宗確診，但就他觀察而言，有居民連口罩亦未有戴好，令其他居民擔心區內出現大規模爆發。