國泰裁員：高層僅減薪1年　議員斥雙重標準欺壓前線

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空集團，上月裁走5300名員工，並要求幸存者簽署加辣新合約，大幅削減員工的薪酬福利。立法會人力事務委員會及經濟發展事務委員會今(9日)召開聯席會議討論，會上有議員要求國泰主席賀以禮交代日後會否進一步重組和裁員，亦有議員直斥國泰管理層僅減薪1年，卻迫員工永久減薪是「雙重標準」，質疑是欺壓前線。賀以禮表示，公司重組後流動資金穩健，預計毋須進一步裁員。

賀以禮指，疫情令全球航空業幾乎癱瘓，國泰的客量跌至疫情前的2%至3%，必須進行390億港元重組才能繼續營運，強調已採取一切行動避免裁員，並保留最多職位。他形容，要作出裁員並放棄子公司國泰港龍的決定非常困難，對受影響員工和家庭感到非常遺憾，重申已向被裁員工提供超出勞工法例的補償，亦對相關員工提供培訓，希望疫情過後，能再次聘用這些員工。對於新約被形容為「奴隸式」，賀以禮反駁指新約僅減薪15%，死撐仍有競爭力，能挽留最佳人員，聲稱當航空業復甦後，員工薪酬便能回復疫情前的正常水平。

被問及國泰日後會否有進一步重組和裁員潮，賀以禮指，集團進行重組及開放債務市場後，流動資金穩健，相信有能力應付未來的危機，毋須進一步裁員，但未有交代公司未來一年的計劃和如何確保其航運力。議員尹兆堅批評，國泰一方面迫員工永久減薪，高層卻只減薪一年，形容是「雙重標準」。賀以禮回應指，行政人員自今年4月起減薪3成，直至明年底，董事局將於明年底再次檢討行政人員的薪酬，不認同做法是雙重標準。

有傳國泰正聘請機師，國泰航空行政總裁鄧健榮坦承，集團正有此計劃，冀將人手增加到原先估計的水平，而機艙服務員則預計需到明年下半年才能重新招聘，他強調會優先聘請被裁員工。曾任國泰機師的議員譚文豪要求對方承諾，會優先聘請被裁的本地機師，鄧卻指本港法例不容許僱主歧視國籍，拒絕作出承諾。

政府作為國泰股東之一，亦已委派兩名觀察員到董事局，但卻對國泰裁員一事袖手旁觀，被多名議員連番追擊，運輸及房屋局副秘書長(運輸)劉家麒僅重申，觀察員在董事局中並無投票權，但已提醒國泰管理層，在業務調整中須盡可能減低對員工、社會，以及本港航空樞紐的影響。劉又指，本港航空業比海外業界所受的打擊更為沉重，因為本港只有國際線，沒有內陸線，受到多地封關等影響，疫情後本港航空業客運量急挫84%，當局已採取多管齊下的措施協助業界，包括與機管局合作向業界提供津貼、與多國商討旅遊氣泡計劃，以及推出機場快速測試。