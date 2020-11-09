運房局指國泰未必能取回港龍航權　議員促優先聘本港機師

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空集團，上月宣布重組，除了大裁員外，亦放棄子公司「國泰港龍」，其航權去向未明。立法會人力事務委員會及經濟發展事務委員會今(9日)召開聯席會議，討論國泰往後發展。運輸及房屋局在會上表示，國泰未必能取回有關航權，集團需要提出申請，當局會按指引審批。委員會最後通過動議，要求運房局在審批航權時，需考慮到相關公司是否優先聘用本港飛機師。

運輸及房屋局副秘書長(運輸)劉家麒在會上指，國泰並非一定能取回國泰港龍放棄的航權，重申國泰需提出申請，當局在審批時會綜合考慮各項因素，包括航權批出後是否可促進良性競爭、是否有利於本港航空樞紐地位，以及各項發展因素等。

有傳國泰正聘請機師，國泰航空行政總裁鄧健榮坦言，集團正有此計劃，冀將人手增加到原先估計的水平，而機艙服務員則預計需到明年下半年才能重新招聘，他強調會優先聘請被裁員工。曾任國泰機師的議員譚文豪要求對方承諾，會優先聘請被裁的本地機師，鄧卻指本港法例不容許僱主歧視國籍，拒絕作出承諾。譚文豪其後提出動議，要求當局在審批航權時，需考慮到相關公司是否優先聘用本港飛機師，動議最後獲得通過。

政府作為國泰股東之一，亦已委派兩名觀察員到董事局，但卻對國泰裁員一事袖手旁觀，被多名議員連番追擊，運輸及房屋局副秘書長(運輸)劉家麒僅重申，觀察員在董事局中並無投票權，但已提醒國泰管理層，在業務調整中須盡可能減低對員工、社會，以及本港航空樞紐的影響。劉又指，本港航空業比海外業界所受的打擊更為沉重，因為本港只有國際線，沒有內陸線，受到多地封關等影響，疫情後本港航空業客運量急挫84%，當局已採取多管齊下的措施協助業界，包括與機管局合作向業界提供津貼、與多國商討旅遊氣泡計劃，以及推出機場快速測試。