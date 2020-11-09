港大擬修訂院長遴選指引　學生會聯院會：毀師生共治

香港大學校務委員會最近傳出計劃修改學院院長的遴選指引，將遴選委員會的4名師生代表，由民選改為校長直接委任。港大學生會聯院會昨日（8日）發聲明，強烈反對有關安排，指校長一人主導遴選過程無法充分反映師生意見，形容做法荒謬，亦毀棄師生共治原則，呼籲港大校長張翔及校委會停止相關修訂，並促各學院院長為同學發聲反對。

聯院會聲明指出，「師生共治」是港大同仁珍視的原則，不少大學管治委員會均設有民選及經學生會委任產生的民選委員，有效地吸納學生意見，以便制定合適並符合現實需要的政策，避免大學管理層因高踞廟堂之上而出現與師生脫節的情況，強調「師生共治」原則不容侵犯。

聲明指院長遴選茲事體大，關乎學院以後人力、學術、資源各方面的發展，最直接影響的是各學院的老師及學生。而修訂後的遴選安排，不但剔除民選代表，亦沒有諮詢程序，同學及教員意見不得充分彰顯，又擔心校長集權於一身，流於一言堂，破壞程序公義，「更開任人唯親、私相授受之封建流弊。」

聯院會又批評張翔上任以來一直深居簡出，鮮少與師生見面，其夥同校委會所作的政令決策卻屢屢引發爭議。聲明強調「治校非一人之事，港大亦非由一人作主」，並指若校方一意孤行，聯院會將抵抗到底。