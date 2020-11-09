規劃署檢控相思灣村霸　王國興促追討所有修復費用勿以公帑埋單

西貢相思灣村違建道路及「神秘丁屋」事件被揭發逾半個月，規劃署早前對違建道路涉及私人土地的擁有人提出檢控，有關聆訊將於周三(11日)進行，而現場仍鋪有石屎，地政總署人員連日清理及裝設石躉和鐵柱，更計劃短期內噴草修復。環保團體質疑未有鏟走石屎而噴草是多此一舉，而立法會議員批部門欠長遠修復計劃未能真正還原土地狀況，亦促當局檢控涉事人同時要追討所有修復而支付的公帑。

依舊鋪有石屎的違建道路已裝設石躉和鐵柱，阻止車輛進出，惟土地仍未回復原狀，地政總署計劃在清理工作完成後會噴草作修復，並預計本月中完成，今早(9日)現場未見工人到場開工。規劃署在10月6日對違建道路涉及私人土地的擁有人提出檢控，有關聆訊將於周三進行。而「神秘丁屋」業主黃子洋在村內經營的水上活動店，自僭建碼頭事件被踢爆後，該碼頭一直被圍封。

多個環保團體質疑署方未必能在月中前將違建道路上的混凝土移除，但只在混凝土上噴草不是最完善的修復方法，有浪費公帑之嫌。「署方唔應該用短視嘅方法去完成長遠嘅修復計劃，應該要諗吓點樣補救生態。」議員柯創盛認為地政總署作短期補救措施無可厚非，但欠缺長遠的修復計劃，難免會給公眾「做騷」之感。柯又批評地署在事件中回應龜速，使用公帑為違法人士「埋單」的做法亦有欠公道，促政府盡快向涉事人追討還原費用。

「23萬監察」發言人王國興指，政府部門連日來花費人力物力為相思灣村的違建道路「執手尾」，即使已檢控涉事人，除了要其繳交應要的罰款外，亦要全力追討地政總署連日來為圍封土地涉及的一切支出，「唔止要追返，仲要追凸，要填返所有公帑支出！」

規劃署除了向涉嫌違規的私人土地擁有人提出檢控外，關於涉及政府土地部分，該署亦已將個案轉介地政總署跟進。違建道路屬《城市規劃條例》下的違規發展，首次定罪可罰款50萬港元，以及在恢復原狀通知書逾期後每日另處罰款5萬港元，而第二次或其後再被定罪，則可處罰款最高100萬港元，以及每日另處罰款10萬港元。