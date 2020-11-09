有食肆酒吧無視防疫規例　何栢良：加強檢測亦難堵漏洞

何栢良建議政府在港鐵站及大型商場加設檢測套裝的自動派發機。

大埔區相繼出現新冠肺炎確診個案，衞生防護中心不排除區內有隱形傳播鏈。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，有確診者發病後一段時間才求診檢驗，在潛伏期如常外出用膳，批評情況危險，而且部分食肆及酒吧無理會防疫規例，單靠加強檢測都難以針對源頭，或出現疫情反彈。雖然港府早前宣布以手機程式加強追蹤工作的措施，但現時只聞樓梯響，他期望加快推出。

何栢良今日（9日）在一個電台節目表示，大埔區內出現確診個案，涉及超過一代的傳播鏈，而且首名確診者的感染源頭仍然未明，他認為即使政府採取補救措施，都難以針對源頭。他建議政府在港鐵站及大型商場加設檢測套裝的自動派發機，推行更多便利措施加強檢測量。

此外，何表示，有部分食肆和酒吧無理會政府的防疫規例，認為當局如果單單加強檢測亦存在傳播風險，疫情或會反彈，加上目前追蹤工作仍有盲點，確診者憶述曾到訪甚麼地方有難度，他期望港府加快推出手機程式加強追蹤工作的措施，不只是聞樓梯響。