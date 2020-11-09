大埔恐淪疫區街坊紛檢測自保　多個採樣亭現人龍

大埔近日有多宗源頭不明的新冠肺炎個案，隨時成為疫區，港府今日（9日）起一連三日在大埔區設立流動採樣亭，免費為居民採樣檢測。檢測服務早上10時開始，東網記者約9時到場視察，發現已大排長龍，有逾50人輪候，由於每個地點只設一個採樣亭，居民平均要等一小時。大部分前來檢測的居民與確診者居於同一屋邨，直言擔心會被傳染。

港府於大埔設立3個採樣亭，分別位於廣福邨廣惠樓旁的排球場、富善社區會堂外空地，以及圍頭村牌樓及涼亭之間的空地，服務時間由早上10時至下午5時，市民可即場登記及直接進行採樣。同時，檢測承辦商（Prenetics Limited）的流動車今明兩日，於同樣時間停泊在廣福道41號恒生銀行對出的士站附近，向市民派發及收集深喉唾液樣本瓶。

廣福邨的採樣亭今早10時前已有逾50人輪候，排隊位置的地面有膠紙示意輪候者之間要有1.5米距離。居民龍太表示，大埔有多宗個案，大家都很擔心會成為疫區，亦不知自己有否中招，故前來進行檢測，並指會減少出門，以免被傳染。另一居民陳太表示，從網上得知有免費檢測做，由於擔心會人多，很早便來排隊。她指近日已加強個人衞生，外出後會全身噴消毒液殺菌。

富善社區會堂外空地同樣有數十人輪候，每個檢測人士都會先進行探熱才可進入採樣亭，平均每人約需時兩分鐘進行檢測，但由於輪候隊伍太長，不少人都排隊逾一小時以上。居於大埔怡雅苑的梁女士說，雖然居住地點並無確診者，但由於大埔有多宗個案，擔心自己染疫，所以前來檢測。居於富善邨的朱女士直言對疫情非常擔心，但由於採樣服務只到下午5時，子女要上班無法前來，希望可延長服務時間。