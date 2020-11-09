首宗釘牌懲播獨教師　楊潤雄：研不同程度處罰機制

一名小學教師涉嫌在教材散播「港獨」訊息被教育局取消註冊，是當局首次以「專業失德」將教師釘牌。教育局局長楊潤雄指，自去年6月至今年8月期間，共接獲247宗有關教師專業操守的投訴，其中有2宗比較嚴重涉嫌宣揚港獨。他又指，法律上常任秘書長除了註冊和取消註冊教師，中間沒法定權力做其他事，希望趁機會研究修改法律，探討處罰機制可否有更多不同程度的選項，如不發工資、扣減工資等。

常任秘書長李美嫦上月引用《教育條例》第四十七條取消涉事小學教師註冊，楊潤雄早前接受雜誌訪問指，現時常任秘書長中間沒有法定權力做其他事，「是不是可以有停一段時間，或者不發工資、扣減工資等措施，是不是需要修改法律去做這些事，希望趁這個機會研究一下」。

去年6月至今年8月，教育局共收到247宗有關教師專業操守投訴，當中71宗成立，73宗不成立，約60宗仍在跟進，其中有2宗比較嚴重涉嫌宣揚港獨；楊指，「一個宣揚港獨，且他的專業能力也有問題，例如課堂準備不足，對教學的資料沒有核實和求證，明顯沒有對學生負責任」，而另一個案則涉中學教材，「我們也覺得很有問題，目前還在跟進」。楊又指，「我們也在思考，如果學校發生一些違反國安法的行為，可以怎麼處理」。