今年首10個月查獲5400萬走私貨　部分涉新開設香港公司

澳門近期有不少涉及走私水貨和偷渡的案件，情況備受關注。澳門政府今(9日)表示，今年首10個月，執法部門已採取35次打擊水客行動，查獲物品總值5400萬澳門元。根據珠澳兩地警方的數據，往來兩地的恒常水貨客有2萬人，其中澳門人及非澳門人各佔一半。執法部門調查又發現，部分涉及「走水貨」的公司，是新冠肺炎疫情期間，在澳門開設的香港公司。

當局又指，現時涉及的水貨已由過去的烈酒、奶粉，擴大至美妝、名牌衣物、皮具及電子產品，惟店家透過聊天軟件招攬水貨客，不會即時現金交易，形式更隱蔽，增加打擊難度。

對於有意見質疑水貨客以外僱較多，當局解釋因外僱走水貨的時間集中在下午下班時間，當局重申，如發現外僱走水貨，涉及的商戶及外僱將涉嫌觸犯外僱法；若所僱用的為非本地居民且未持有合法工作文件，商戶則涉嫌觸犯(打擊非法逗留法律)僱用罪，個案亦會通報勞工局。

至於偷渡方面，當局今年至今已緝捕了179名偷渡客，均會送往核酸檢測，至今沒有發現呈陽性確診個案，而偷渡數字較去年下降。