經濟學者料拜登對華政策較緩和　有利海南及大灣區接軌國際

雖然美國總統大選的點票工作仍未結束，惟隨住民主黨總統候選人拜登已取得逾270張選舉人票，加上與競逐連任的總統特朗普得票差距擴大，進一步鞏固拜登成為新任美國總統的基礎。外界評論傾向認為拜登的對華政策相對緩和，有經濟學者今日（9日）分析，隨住政策有所緩和，投資者可以在一個可預測的環境下投資，加上內地也可換取更多空間，更好地把大灣區、長三角和海南3大區域推廣至與國際接軌。

內地近年力推大灣區、長三角和海南3大區域，當中大灣區着力發展金融創科為主、長三角則泛指上海一帶發展成國際化大都市，以及發展海南為國際旅遊休閒中心。由於上述3大區域最終皆想發展至與國際接軌，惟過去4年美國一直在國際上打擊中國，中文大學經濟系副教授莊太量相信，隨住拜登上台，對華政策相對緩和，內地可以換取更多空間把3大區域接軌世界。

莊指，尤其在發展金融方面，預料一個相對緩和的國際環境，將可增加可預測性和投資者的信心，有助於大灣區、上海等致力發展創科金融的城市，吸引國際投資者前來投資。

至於香港科技大學經濟學系榮休教授雷鼎鳴則分析，目前未能完全確認拜登的對華立場是否友善，只能肯定其較特朗普溫和。然而，若從美國利益的角度出發，若美國仍想向中國發動「貿易戰」、「金融戰」和「貨幣戰」將沒有益處，加上現時美國的當前急務是恢復元氣，相信短期內美國即使想再對付中國，現實情況也不允許。

雷續指，過去4年的貿易戰已令中國產生戒心，所以近年才會加速發展金融創新科技，以放棄過往對外國高新科技的依賴，故雷相信不論美國總統由誰上任，中國也不會放慢發展3大區域。不過，雷預料拜登的經濟政策將重抱「全球一體化」路線，因此認為這也是3大區域走入國際的一大時機。