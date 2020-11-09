高院在無人反對下 頒令星美文化旅遊清盤

星美文化旅遊集團控股有限公司（下稱星美文化旅遊），今天（9日）在高院原訟庭被頒令清盤。是項清盤呈請於今年初由債權人A-Plus Financial Press Limited提出，星美文化旅遊之後雖清還欠債，但另一債權人KG Private Equity Limited接手繼續案件，高院今日在無人反對下，正式對星美文化旅遊頒下清盤令。

今天的聆訊只有呈請人KG Private Equity Limited及破產管理署雙方有派律師出席，星美文化旅遊早前已獲批准毋須出席。

呈請人向法庭表示，所有頒令需要的文件已經備妥，呈請人及破管署亦確認沒有人對清盤令提出反對。法官便決定作出正式頒令，將星美文化旅遊清盤。

根據星美文化旅遊之公告，KG Private Equity Limited所追討的款項，是關於雙方在2019年11月11日訂立之債務諮詢協議中，星美文化旅遊欠KG Private Equity Limited一筆為數100萬港元的債務解決及諮詢服務費。

資料顯示，星美文化旅遊的主要業務範圍包括電影、電視、新媒體及廣告的投資製作，以及藝人經紀業務。而星美文化旅遊的大股東，是由商人覃輝為主要股東的星美控股集團有限公司，該公司因拖欠無綫電視逾8億港元，已於今年5月被高院頒令清盤。