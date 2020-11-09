中電撥1.6億推社區節能基金　劏房戶等可獲百元消費劵

香港經濟受新冠肺炎疫情影響而重挫，為刺激本地消費，中華電力有限公司今日(9日)公布，「中電社區節能基金」將撥款超過1.6億港元，為工商客戶、低收入人士、劏房戶等人士提供支援，其中首次推出8000萬港元的「中電消費券計劃」，將在明年1月向80萬個家庭，包括1萬個劏房住户，每戶派發100港元消費券，可於半年內在指定零售商戶與食肆使用。

中電會在明年1月起，向1萬個劏房住戶、享有長者電費優惠的客戶，以及低用電量住戶發放2張50港元的消費券，總共涉及80萬個家庭。其中合資格住戶，消費券會連同1月份的帳單直接寄出，而劏房住戶則會透過現時合作的社福機構提名並協助發放。獲發消費券的市民，可於超過2000間參與計劃的零售商戶，如洗衣店、食肆、藥房、電器鋪、理髮店等使用，消費券為期6個月。

除發放消費券外，中電同時撥款4200萬港元，繼續推出「全心傳電」計劃，當中撥出超過700萬港元向1萬個劏房住戶，提供每戶600港元電費資助，合資格住戶同樣由社福機構提名，另委託承辦商為單位重新鋪設電線及安裝獨立電錶，該計劃今年已為21個單位重鋪電線。計劃亦協助4萬個家庭，如長者、低收入人士與殘疾人士，每戶發放500港元電費資助；其他客戶如較去年同期減少用電量，亦可獲贈節能電器與智能產品。

中華電力企業發展總裁莊偉茵指，期望消費券可形成「消費循環圈」，希望可在疫情下刺激市民消費，同時保障商戶就業率，認為發放消費券意義較現金券大，惟未有透露來年會否有電費增幅。