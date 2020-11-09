多個環團撐改劃交椅洲附近作保留區　倡一人一信阻明日大嶼

政府在爭議聲中強推「明日大嶼」計劃，有人透過規劃途徑企圖力阻。早前有市民以個人名義向城市規劃委員會提交申請，改劃「大嶼山東北部分分區計劃大綱核准圖」，擬將交椅洲附近的位置改劃成「海洋功能保留區」地帶，以禁止在該區進行填海或大規模永久覆蓋海面的發展。申請文件顯示，相關地點與明日大嶼的選址有重疊。守護大嶼聯盟今日(9日)表示支持是項申請，並準備以「一人一信」方式，呼籲市民向城規會表達贊成意見，「還海於海」，不得填海造陸。多個環團，包括綠色力量、香港觀鳥會及香港海豚保育學會等均表示支持，認為此舉有助保護重要生態及生物多樣性。

向城規會遞交申請的市民馮錦霖表示，政府在多年前已將當時稱為「大嶼山東部地點」，從貨櫃碼頭潛在擴建選址中剔除，加上香港貨櫃吞吐量出現明顯的下降趨勢，認為根本沒有必要在中部水域預留更多碼頭用地。他續指，希望透過是次改劃申請，保留該處海域免受破壞，長遠而言不得填海，讓市民大眾可以使用該處海域作一般用途，如航海、康樂體育以至科學研究等。

多名環團代表亦指，申請地點及附近水域是不少具保育價值物種的棲息地，故有保留的必要。其中，中部水域有重要的珊瑚群落和底棲生物，如罕有的海筆；鄰近島嶼亦有國家二級保護野生動物白腹海鵰的繁殖紀錄；周公島更是香港獨有的鮑氏雙足蜥的棲息地。

另外，綠色力量總監鄭睦奇表示，香港現時只有少於百分之三的海域，被劃為海岸保護區或海岸公園，若要符合《生物多樣性公約》，將2030年的目標定為「百分之三十的海域為有效和具連結性的保育區」，需採取不同手段保護海洋及本地的生物多樣性，例如積極擴大香港的受保護海域並強化保育，而上述提及的水域正是其中一例。

守護大嶼聯盟召集人謝世傑批評指，政府一直在海洋規劃上「交白卷」，而是次改劃申請為民主規劃運動，盼能夠保留海洋基本功能供公眾所用，如船隻航行、捕魚、海上駕駛及海洋生態等活動，以及社會科學或自然科學等研究，同時限制該區不得進行任何填海造陸，或進行任何海洋資源的開採、挖掘或海床地貌的破壞。他又呼籲香港市民參與一人一信運動，去信城規會支持由民間提出的改劃申請，將「明日大嶼」範圍改劃為「海洋功能保留區」。