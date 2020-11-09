兩電明日公布電費加幅　各界批「賺到盡」不能接受

兩間電力公司明日(10日)公布電費調整。根據兩電5年發展計劃預測，明年中電和港燈或最多加價8.9%。有飲食界及團體認為，兩電若於此時提出加價決定，時機着實不當，不論加幅多少都是不能接受。有關加幅只會為市民現時的苦況百上加斤，更反映出兩電「賺錢賺到盡」的心態。

香港中小企食店聯盟召集人林瑞華表示，兩電在疫情持續、經濟雪上加霜情況下仍有盈利，但卻選擇增加電費，做法完全不能接受，「加1%都不能接受」。對於食肆而言，電費是不能避免的支出，林說：「電費根本就無得慳，就算要加亦沒有辦法應對，普通家庭可以少用電器，但我打開門口做生意，情況十分被動」。他又指出，即使電費只佔餐廳支出約5%至10%，增加費用亦不至於倒閉和裁員的主因，但仍是誘因所在，「你問我在如此惡劣情況下，當然想慳得一蚊得一蚊。」

關注綜援低收入聯盟成員李芝融表示，兩電於現時本港經濟處於低迷情況下，竟一再提出加價，理由並不合理，加上現時兩電的備用電量產能過剩，根本毋須加裝新發電機，「仲要再加，究竟合不合理？」他指，現時產能足夠之下，兩電應將以往多收利益，回饋於用戶以減輕經濟壓力才是優先考慮，「再加電費，就是無形之中不顧社會人士的苦況、不負社會責任而為商業利益賺到盡的行為」。他又指，以往不少劏房戶遭業主濫收電費，若再增加費用，擔心濫收情況更嚴重。