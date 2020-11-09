申報天價選舉開支被質疑涉騙公帑　政制局稱可疑個案轉介廉署

葛珮帆形容有參選人申報逾百萬港元形象設計服務費，猶如天價。(羅錦鴻攝)

政府因應新冠肺炎疫情，引用俗稱「緊急法」的《緊急情況規例條例》決定押後立法會選舉，現任議員延任1年，相關《緊急情況（換屆選舉日期）（第七屆立法會）規例》小組委員會於今早（9日）審議條文。多名議員關注有參選人申報數百萬港元開支，擔心有參選人涉騙取公帑，質疑政府如何把關。當局強調若發現有失實，會將可疑個案轉介廉署調查。

議員葛珮帆形容有參選人申報逾百萬港元形象設計服務費猶如天價，令公眾嘩然。葛指若過往沒有類似先例，局方可以如何比較及處理。

政制及內地事務局副秘書長陳潔玲表示，若過往沒有類似先例，局方會根據市價判斷候選人的申報金額是否合理，陳又重申，如果發現申報出現遺漏或失實，局方會審慎根據選舉主任經驗處理，以及將可疑個案轉介廉政公署調查。

另外，有議員關注政府如何處理疫情對明年選舉的影響，議員楊岳橋指若明年9月的疫情形勢與現時相若，會否視作疫情嚴重並再次押後選舉，質疑政府有否對於適合進行選舉的疫情標準。本身是醫生的議員郭家麒亦指疫情下公共交通工具仍然擁擠，染疫風險可能比選舉更大，而外國有地方疫情比本港嚴重仍能舉行選舉，質疑政府為何押後選舉。

陳潔玲回應稱，現時疫情仍然反覆，亦不知何時結束。陳指現時的選舉制度存在限制，例如沒有關愛隊伍讓有需要人士優先排隊投票，將會考慮更多彈性方案，以及和食衞局保持溝通。陳又指選舉事務並不限於投票當日，點票活動亦會有很多人際接觸，難以與市民承搭交通工具情況比較。