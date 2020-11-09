煥然懿居43伙貨尾明日起接受申請　最貴單位售近800萬

市建局港人首置先導項目，土瓜灣「煥然懿居」餘下的43個「首置」單位，將於明日(10日)起接受合資格人士申請，至本月23日晚上7時止。今次單位價單所列售價介乎355.2萬港元至798.3萬港元，實用面積呎價介乎12111港元至13908港元；成功申請的買家預計明年1月揀樓。

位於馬頭圍道的「煥然懿居」繼早前售出450個單位，市建局指餘下的43個單位，將以「首置」形式以市價的7折發售。今次餘下的「首置」單位實用面積由284平方呎至574平方呎；當中包括2個開放式單位、7個一房單位、5個兩房單位，以及29個三房單位。單身人士申請者只可選購可供出售的開放式或一房單位；家庭申請者則可選購任何可供出售的開放式，以及一房至三房單位。市建局將於申請期間在項目現樓設示範單位，供已網上預約的人士參觀。

上述單位的申請資格方面，一人申請者總收入每月不少於33001港元及不超過42900港元；家庭申請者的所有名列於申請表內家庭成員的總收入每月不少於66001港元及不超過85800港元。而一人申請者總資產淨值不超過110.5萬港元；家庭申請者的所有名列於申請表內家庭成員的總資產淨值不超過221萬港元。

申請人須於截止申請當天已年滿18歲並在香港居住滿7年，並且不受任何逗留條件限制。而申請人亦應從未在香港以任何形式，直接或間接擁有住宅物業。申請人及列於申請表內的家庭成員均須未曾亦並非正在享用任何政府或相關機構提供的房屋資助；該等家庭成員亦須為申請者的直系親屬，並於申請截止前已與申請者同住。

市建局表示，已委託香港房屋協會負責接收申請和資格審核程序，並計劃於下月內進行電腦隨機排序，以定出所有合資格申請者選購單位的優先次序號碼。市建局將按優先次序，邀請符合資格的申請者選購單位，預計約在明年1月底展開揀樓程序，確實日期以市建局日後公布為準。合資格申請人士可以網上遞交申請，亦可將填妥的申請表及申請費250港元的劃線支票或銀行本票，郵寄至香港郵政總局信箱9034號；或親身到煥然懿居或「市建一站通」遞交申請。

另外，所有「首置」單位的轉讓、按揭、出租及抵押，均受到政府批地契約的條款約束。由單位首份轉讓契約日期起計的首5年內，「首置」單位業主不可轉讓或出租其單位。在首5年過後，「首置」單位業主須向市建局繳付補價，才可轉讓或出租其單位。補價的計算方法是按業主補價時該住宅單位的十足市價，依據市建局出售單位時給予買家的折扣率而計算差價。