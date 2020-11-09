承運手機被盜未按承諾賠償　國泰遭入稟追約30萬元

國泰航空6年前受託由深圳運送一批華為手機往美洲時，有部分貨在途中被盜。事後國泰承諾賠償約4萬美元（約31.4萬港元），但其後卻涉嫌未有遵守承諾付款。貨主華為遂聯同北美收貨人，以及保險公司等，在上周五（6日）入稟香港高等法院，追討有關款項。

本案共有6名原告，分別為 Skywire Communications Inc、Cellular Next LLC、Intcomex Costa Rica Mayorista En Equipo De Computo S.A.、 Huawei Technology Investment Company Limited、華為終端（香港）有限公司、及中國人民財產保險股份有限公司，被告則是國泰航空有限公司。

原告在入稟狀稱，首5名原告在2014年12月與貨運公司DHL訂立合約，由深圳運送174部手機到美國邁阿密，部分則再轉運至哥斯達黎加首都聖荷西。而DHL就同日委託被告運送有關貨物。其中首3名原告為貨物在美洲的收貨人，第4和第5原告則是託運人，第6原告就是貨物的承保公司。

原告表示，這批貨物在由被告保管的途中，有部分遭人盜去。其後DHL將所有涉及貨物的權益轉予原告。原告在2016年向被告要求，就被竊手機要求被告賠償53.8萬美元（約417.1萬港元），但最終雙方同意，以4.06萬美元（約31.4萬港元）和解。不過被告至今仍未至付和解金，原告遂入稟追討，並要求被告支付訟費和利息。