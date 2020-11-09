壹傳媒股價異動調查拖足3個月無下文　政界轟證監會投鼠忌器

早前壹傳媒股價異動案，雖然警方兩個月前以串謀詐騙及洗黑錢罪拘捕15人，證監會事後亦有發聲明指會協助警方調查，惟至今有關案件一直未有下文，有議員批評證監會跟進事件既被動又「歎慢板」，只在事件初期發聲明後便一直「潛水」，質疑是否對涉案人士背後的勢力有所忌諱。亦有關注事件的人士炮轟，對證監會愛理不理的態度感到十分憤怒，質疑其是否只保障大財團利益，而漠視小市民的投訴。

黎智英在8月10日因涉違《港區國安法》被拘捕，壹傳媒股價隨即在短短數日內大幅波動，股價由低位0.075港元炒上1.96港元，再急瀉至0.3港元，累計跌幅高達84%。議員陸頌雄批評，在處理壹傳媒股價異動案的過程中，證監會的角色既被動又「歎慢板」，並且在事件初期發聲明後便一直「潛水」至今，陸指已在立法會提交關於證監會跟進有關案件的口頭質詢，希望能排上會作出質問。

陸又斥，事件反映證監會辦事的決心和原則性不足，加上3個月來調查進度緩慢，恐怕損害小投資者對本港股票市場的信心。他又質疑，證監會遲遲未有進一步交代事件，難免令人產生投鼠忌器的印象，猜測證監會是否對涉案人士背後的勢力有所忌諱。

曾於8月去信證監會投訴壹傳媒股價異動的香港政研會主席鄧德成炮轟，證監會自接受其投訴以來，只回覆了2封樣板信，予人感覺敷衍。鄧狠批，證監會愛理不理的態度是「無恥中的無恥」，加上調查案件3個月以來，未見有實質進展，有損本港作為國際金融中心的聲譽。

被問到涉及洗黑錢和串謀詐騙的壹傳媒股價異動案一直未有下文，會否影響投資者信心時，鄧直言，金融是本港目前剩餘不多的價值之一，促請證監會盡可能以最快速度協助警方調查，以增加投資者對金融市場的信心，否則會令人質疑證監會是否只保障大財團利益，而漠視小市民的投訴。