小提琴家心臟手術後離世　專家認為院方多處不足

香港小交響樂團前首席小提琴手黃衛明，2016年在聖德肋撒醫院接受「通波仔」手術約5日後暈倒，搶救後雖回復心跳，但仍一直昏迷，轉送伊院逾半個月後離世，終年58歲。死因研訊今（9日）繼續，心臟科醫生范瑜茵以專家證人身份作供，直指無論在用藥、手術過程，以及在術後護理上，院方表現均存在不足，認為或有違謹慎責任。

葛量洪醫院心臟科主管范瑜茵表示，在黃衛明入院後，院方見黃的心跳較快，故處方藥物達爾林（Diltiazem）給他。范指這藥物屬負性強心藥並會降低血壓，對黃並非最適合。范又認為院方應集中處理黃的心臟衰竭問題，無需特意用藥減低心跳，指若心臟衰竭受控，心跳較快也可接受。

范續指一般來說，醫生可以在「通波仔」手術中，可使用血管內超聲波技術（Intravascular Ultrasound），來確定支撐擴張血管的支架是否完全打開及緊貼血管壁，這種方法較主觀判斷更為可靠。而是次個案中，醫生卻沒有採用這兩種方法，無法確定支架是否完全張開。

至於術後護理方面，范稱由於黃除有心衰竭外，亦患有肺炎、腎病、糖尿病等，故屬高風險的病人，在完成手術後，應被送往高度加護病房，甚至深切治療部作觀察及支援性治療。不過院方手術後，不但沒有為黃進行心電圖檢驗或其他心臟監察，為黃施手術的梁國輝醫生甚至離港，反映臨床支援不足，醫生之間亦欠缺溝通，情況未如理想。