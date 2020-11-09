律政司介入陳志全私人檢控郭偉強　指證據不足須終止起訴

今年5月8日立法會內務委員會衝突中，時任議員陳志全遭另一議員郭偉強拉跌並短暫拖行。陳較早前獲法庭批准私人檢控郭普通襲擊罪，郭亦已在法庭上否認控罪。不過律政司決定介入接手案件，並於今(9日)在西九龍法院表示不提證供起訴郭，法庭遂撤銷郭的控罪。律政司代表解釋終止聆訊原因，指審視相關證據及警方分析後，認為不足以定罪，甚至未能達到表面證供成立的門檻。

律政司代表指，檢視過警方就事件提交的調查報告及所有證據，包括多名立法會議員及保安員的證人陳述書、從公開媒體獲取的相關片段及閉路電視片段，以及警方對相關錄像證據逐格分析；同時按事件始末及整體情況作考慮，以及相關罪行的元素，包括在該情況下使用武力的合法性及合理性，認為沒有合理機會定罪，現有證據甚至顯示表面證據並不成立。

律政司又提到，陳志全就同一事件報案，但警方尚未完成調查前，便已經提出私人檢控。至於就陳志全在本案關鍵時間的行為，由於涉及另一項正進行的刑事法律程序，律政司不宜就此再作評論。

郭在庭外強調由始至終都沒有犯罪意圖，又表示「深信天地有正氣」。郭冀未來社會氣氛會回復安寧，未來議會能聚焦民生，尤其疫情下本港經濟受創。

控罪指，被告郭偉強今年5月8日於立法會綜合大樓1號會議室，有意或罔顧後果地致使陳志全意識到即時和不合法的人身暴力，因而襲擊陳志全。