網媒女記者被控拒捕提訊　保釋待索閱文件

今年母親節多區發生警民衝突，其中在旺角大批示威者晚上以雜物堵路及縱火，衝突延續至凌晨，警方共拘捕236人，包括網媒《娛賓》一名女記者。她被控一項抗拒警務人員罪，今天（9日）在九龍城法院提訊，暫時毋須答辯，案件應辯方要求押後至12月29日再訊，以待被告索閱文件等，被告獲准以2500港元保釋，每天須到警署報到。

27歲被告何家欣，被控於2020年5月11日，在旺角洗衣街花園之女廁內，抗拒4名執行職務的警員，分別是女警劉曦晨、警長徐啟迪、警員鄭相平及警員李廸桑。

辯方在法庭投訴，指被告遭警員用武力拘捕及暴力對待，她曾被警員使用胡椒噴霧，致她暈倒及失禁，並被即時送院治療，希望法庭記錄在案。被告在法庭外表示，她希望司法制度可還她公道。

另外，3名於當晚被拘捕的男子也分別涉以垃圾造成阻礙、參與非法集結等，分別在九龍城法院提訊，他們暫時毋須答辯，獲准保釋。

18歲被告學生周天浩，被控一項在公眾地方造成阻礙，指他2020年5月10日，在旺角山東街59號外車道，無合法辯解而陳列或留下3袋垃圾，對人或車輛造成阻礙、不便及危害。他的案件押後至12月29日。

22歲無業被告方佐瑋，及25歲廚師被告劉曉峰同被控一項非法集結，指他們於同日在豉油街與通菜街交界參與非法集結。該兩人亦各面對一項參與受禁群組聚集罪，違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》。方再被控未能出示身份證明文件及在公眾地方管有攻擊性武器，即一個能發出雷射光束的裝置；劉再被在公眾地方管有攻擊性武器，即一個能發出雷射光束的裝置。他們的案件則押後至12月23日。