黎智英涉嫌刑恐東方記者案　律政司提上訴近2個月無進展

壹傳媒黎智英被指於2017年六四集會上，在維多利亞公園內恐嚇東方報業集團記者，揚言「我實搵人搞X你」、「我已經影X咗你相」，雖有照片片段佐證，但裁判官鍾明新最終裁定黎刑事恐嚇罪名不成立將他「放生」。而律政司雖然在上訴限期的最後1天、即今年9月17日提出上訴，惟至今近2個月仍未有任何進展，有議員認為事件拖延愈久對案中證人愈不利，公義亦得不到彰顯，敦促律政司及司法機構盡快處理本案。

律政司於今年9月17日公布，決定根據《裁判官條例》第105條，就裁判官對該案作出的無罪裁決，以案件呈請的方式提出上訴。惟距離相關公布至今已超過1個月，期間再未聞有關上訴進度的進一步消息。

議員葛珮帆認為，司法機構應該要盡快排期處理本案，律政司亦要盡力將有犯罪的人繩之於法，畢竟本案的檢控已拖了3年，再拖延下去證人記憶會愈來愈模糊，對受害人不利。

事發於2017年六四集會當晚，黎智英與民主黨創黨主席李柱銘，在維園涼亭出席完六四祈禱會後，黎智英突然怒氣沖沖地走向一名在場採訪的本報男記者，一邊用右手指着其面部，一邊用「X你老母X」等粗口辱罵，還出言恐嚇，說「我實搵人搞X你」、「我已經影X咗你相」等，全程有影片為證。