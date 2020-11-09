堪輿學家：拜登將難完4年任期　賀錦麗或成首位美國女總統

美國總統大選揭盅，民主黨候選人拜登宣布勝出，極大機會入主白宮，取代特朗普成為新一任美國總統，而夥拍其參選的副手、加州聯邦參議員賀錦麗，將成為美國首位女性副總統。此次大選在一片爭議聲中落幕，拜登將以78歲之齡成為美國最年長總統，而擁有非裔及印度裔血統的賀錦麗亦創出多個第一。有堪輿學家透過二人命理及面相分析其從政之路，推測拜登命格與美國國運相配，能有助修補國家撕裂改善經濟，惟因年事已高，估計他未必能完成首個4年任期，屆時將由副總統接掌，令賀錦麗有望成為美國歷來首位女總統。

拜登生於1942年11月20日，生肖屬馬。堪輿學家周漢明指，拜登的五行八字屬丁火命，今次當選總統顯示他正在行己未大運，是他一生中最好的大運，他的命格陰柔，由他執政有利美國發展，與美國國運相配合，有助修補國內撕裂，改善民生經濟，「佢（拜登）似飲一兩杯酒先做嘢嘅人，有時會打醉章，同特朗普嗰種狂妄係完全唔同，對美國係好事。」

不過，由於拜登現時已77歲，明年正式就職將屆78歲高齡，周推算拜登難以完成首個總統的4年任期，估計他只能當2年零9個月總統，其後會因病或意外而退下來，屆時將由副總統賀錦麗接任，令她成為美國歷來首位女統總。

至於將成為首位美國女副總統的賀錦麗，出生於1964年10月20日，生肖屬龍，屬於壬水命。周指，她與拜登的丁火命是天合地合的命格，肯定可助拜登一臂之力。她生於甲辰龍年，五行屬水，水生木，而天干地支也多木，形成一個奇形命格，與拜登的丁火命格一陽一陰、一強一弱，在執政上相互配合。

賀錦麗擁有牙買加及印度裔血統，周又指，女生男相的她有一種強悍及能幹的特質，從面相學分析，賀錦麗鼻大有肉、下巴很「兜」、嘴形很美，而且雙眼炯炯有神，顯示她的辦事能力比起所有男人都強，決策及執行力高，預期她接掌拜登執政後，會是個稱職的女總統。在與對華政策上，相信她未必與中國對抗，反而是有更多合作及發展機會，能夠坐下來慢慢談。

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