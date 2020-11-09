深水埗建築廢物堆積如山　環保署透過監控至今檢控71宗

非法傾倒建築廢料問題困擾本港多年，多區大街小巷成「垃圾山」，包括英泥、油罐及碎石等。東網早前報道，本港受疫情影響出現「執笠潮」，拆裝修期間激發廢料急升，單是深水埗區非法棄置建築廢物的投訴首8個月已有90宗，衞生環境惡劣，商戶直斥「惹老鼠曱甴」。環保署自2016年起於全港約130個非法棄置廢物地點安裝監察攝錄系統，據最新數字，截至今年9月，該署於深水埗區透過監察系統成功檢控個案有71宗。

深水埗區議員關注當局處理非法棄置建築廢料的成效。環保署表示，現時區內共在19個地點設置監察攝錄系統，截至今年9月，該署透過監察系統成功檢控個案有71宗，包括發出傳票及定額罰款通知書。區內的黑點位於荔枝角道近宏昌工廠大廈，共檢控36宗，其次是福榮街近南昌街（南行線）及荔寶路近連翔路，分別為13宗及7宗。

環保署又指，在現行機制下，收到投訴後，負責職員會利用新採用的地理信息系統，獲取個案資料及調查，並轉介相關部門清理。自2019年8月至今，環保署已處理深水埗區內非法棄置建築廢物調查個案有270宗，及轉介158宗個案予路政署跟進清理。

此外，近年政府部門新增閉路電視系統，以協助加強執法，但有不少居民反映，擔心系統日以繼夜監控居民生活，毫無私隱。環保署回覆指，一直嚴格遵守《個人資料（私隱）條例》，嚴謹地使用、存儲和處置監察攝錄系統的錄像。攝錄系統沒有配備人臉識別功能，並只會朝向及拍攝公眾地方，集中於非法棄置地點的小範圍位置，不會攝入鄰近住宅。

環保署亦指，沒有授權予其他政府部門透過本署的攝錄系統實時監察非法棄置廢物地點的現況。若其他政府部門要求提供錄影片段，會審視個案的要求，除非索取有關錄像的用途屬上述《個人資料（私隱）條例》訂明的豁免範圍之內，包括用以罪行的防止或偵測用途，否則不會考慮有關要求。