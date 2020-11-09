議員批政府防疫工作畏手畏尾　憂安心出行程式使用率低

粵港澳「健康碼」互認機制遲遲未落實。立法會資訊科技及廣播事務委員會今午（9日）召開會議，討論政府應用資訊科技應對疫情情況時，有議員憂政府即將推出的「安心出行」流動應用程式使用率低，又批評政府提出的防疫措施「畏首畏尾」，促政府在推行粵港澳「健康碼」及有關流動應用程式的同時，亦需要準備屬於香港內部使用的「健康碼」，以應對下一波疫情。

政府資訊科技總監辦公室將於本月中推出「安心出行」流動應用程式，讓市民可透過掃描張貼在特定場館入口處的二維碼，記錄出行記錄。如場所出現感染個案，有關應用程式會向曾於相若時間到訪同一場所的用戶發出通知，增強用戶的警覺性和自我保護意識，及出入不同場所的信心。

議員葛珮帆指市民希望本港確診數字盡快清零及重開關口，冀內地的內循環可帶動香港的經濟，批評現時政府提出的措施「畏首畏尾」。她擔心，如「安心出行」流動應用程式使用率低，就未必能做到內地「健康碼」的成效般，故促局方在推行流動應用程式及作通關證明的「健康碼」外，亦參考內地做法準備只屬香港內部使用的「健康碼」，若出現新一波疫情，政府便可以此推行強制性措施。

周五起（13日）抵港前14日內曾到訪中國以外的國家的人士，需要入住酒店檢疫。議員蔣麗芸指大部分長時間未有離港的市民非高危一眾，認為應用程式應針對由高危地方返港的人士，建議本周五起要求有關人士入境香港後下載應用程式。

資訊科技界議員莫乃光表示，如未來市民去不同場所都使用「健康碼」，屆時市民對於私隱問題的憂慮亦有所不同。他又關注政府未來推出的「健康碼」單純作出入境用途，抑或會限制市民在社區內自由出行。

創新及科技局副局長鍾偉強回應時強調當局為準備「安心出行」應用程式，已聯絡不同處所或的士營運商加強追蹤，同時亦會加強防疫工作，如提高社區檢測。對於「健康碼」的用途，鍾引述該局局長薛永恒指，推出「健康碼」只會作過關用途，並以「安心出行」作感染風險通知。惟莫乃光多次追問「健康碼」只作過關用途是局方，抑或是整個政府共識時，鍾偉強只是迴避問題反覆指「呢個係我哋立場」。

另外，委員會主席何君堯在會議開始時主持副主席選舉，選舉僅以約10分鐘完成，最後保險界議員陳健波以18票，擊敗取得8票的莫乃光。