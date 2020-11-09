關愛基金結餘近約180億港元　議員促政府「開水喉」援助市民

立法會民政事務委員會會議今(9日)開會，討論關愛基金工作進度。截至今年9月底，基金結餘近約180億港元。會上有議員直指如今本港經濟飽受摧殘，炮轟關愛基金在疫情下發揮的作用不大，又批評政府日前透過關愛基金發放「N無津貼」金額太少，認為只屬杯水車薪；促請政府考慮將關愛基金「開倉」，發放失業援助金，向貧苦市民「開水喉」解燃眉之急。

截至今年9月底，關愛基金結餘約為179億5,500萬港元，主要包括存放於香港金融管理局的153億100萬港元及銀行存款約26億3,000萬港元。民政事務局指出，基金自成立以來，先後推出了57個援助項目，惠及逾189萬人次；而基金已向相關執行機構支付約 90億5,300萬港元。

議員鄺俊宇指出，目前各行各業飽受摧殘，失業人數節節上升，批評關愛基金在疫情下發揮作用不足，促請當局研究以關愛基金發放失業援助金。他同時形容政府雖決定以關愛基金，向俗稱N無人士的「非公屋、非綜援的低收入住戶」發放兩輪生活津貼，惟津貼金額太少，形容「得雞碎咁多」，故要求當局考慮發放多一輪津貼。另一議員邵家輝指出，政府的保就業計劃到本月底就結束。他得悉不少公司都感心灰意冷，於計劃結束後或大幅裁員，建議當局考慮以關愛基金支援業界。

身兼勞工及福利局局長及關愛基金專責小組主席的羅致光回應指，關愛基金雖有結餘近約180億港元，但若計及現金流和存款等因素，粗略估計可用的資金不足100億港元。羅形容若有大型項目需要動用關愛基金，基金就有機會「清袋」。羅強調指，政府就有關疫情下的資金援助主要透過防疫抗疫基金發放，過程中冇考慮動用關愛基金。他又稱政府目前無計劃發放第三輪「N無津貼」，而失業方面的援助已另有如綜援等系統負責。