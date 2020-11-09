有指4泛民或被取消議員資格　民主派稱一旦DQ會總辭

公民黨法律界議員郭榮鏗、議員楊岳橋、郭家麒以及會計界議員梁繼昌早前報名參選立法會選舉，但遭取消參選資格(DQ)。全國人大常委會明日召開會議，有消息指，上述4人或因違反《基本法》第104條，或會被取消其議員資格，日內有決定。民主派議員今午(9日)召開會議，於傍晚會見傳媒時，民主派會議召集人胡志偉指，民主派議員決定若4名議員被取消議員資格，民主派議員一定會總辭，抗議DQ。

胡志偉指，民主派議員是依據法律上的權力履行議員職務，又指留任議會是希望阻止境外投票等議案，認為全國人大常委會取消議員資格，是無視和不尊重香港市民的民意，又指總辭是最強烈的抗議，在傳言未落實時會繼續議會工作。他續指，點算法定人數是議員的權力，批評建制派未有盡好責任出席會議。

對於有政界人士批評民主派議員頻頻於會議期間要求點算法定人數，在新一年會期開始後已流會3次。胡表示，點算法定人數是賦予給議員的權力，議員亦應參與會議，反指建制派沒有盡好議員責任，卻講流會的責任推卸予民主派議員。

被問到會否為當時民意調查後決定留任感到後悔，胡指當初決定留任是因為知道政府有意調查去年示威活動的資金，認為有需要拖延，亦相信市民看見民主派議員積極發言表達意見，惟不被政府容納，證明政府無意讓立法會在《基本法》的框架下運作。胡又指，為了拖延政府法案，形容這數次會議上民主派的行為的確令到政府及建制派「老羞成怒」，才會令中央政府可能出現DQ的決定，並將責任推卸予民主派。

立法會現有62名議員，非建制派佔21名，包括19名民主派議員、熱血公民鄭松泰和醫學界陳沛然。對於民主派議員或會總辭，鄭松泰指待正式行動後才有決定。若非建制派議員總辭，將會是自回歸以來首次有民主派議員全體總辭，而本立法年度亦成為最少議員的議會。