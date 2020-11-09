冬日美食節或不能試食　有商戶擔憂拒參加

往年冬日美食節人頭湧湧，惟今年因疫情關係或不能試食。

新冠肺炎疫情近日於社區出現源頭不明確診個案，惟多個於年底舉行的大型活動陸續公布消息，其中香港冬日美食節將於本年12月下旬在灣仔香港會議展覽中心舉行。據了解，雖有商戶稱獲邀參加美食節時獲告知可以試食，但有商戶擔憂最終不能試食，故拒參加。香港會議展覽中心（管理）有限公司回覆指，一直與各活動主辦機構保持緊密聯繫，跟從衞生署的指引，就活動性質商討防疫措施。

香港冬日美食節將於今年12月24日至28日，一連5日在灣仔會展舉行，有消息指，主辦方表示能否試食要視乎疫情，安排隨時有變，故參展商已準備應變，可改為賣原材料，並拍片教顧客在家烹調。會展管理公司表示，一直與各活動主辦機構保持緊密聯繫及合作，跟從衞生署的指引，就活動性質商討各項防疫措施，並會密切留意疫情發展及制定應變措施。

今屆冬日美食節共分為九大展區，雲集香港、日韓台及東南亞等各地美食，讓市民留在香港也能享盡環球美食，另新設展區「買回家•慢慢歎」美食街。