面授課堂大減未能申請持續進修基金　公大：為受影響學生墊支學費

近日有多名香港公開大學的在職進修學生指，其就讀的課程因應疫情而全面改為網上授課，故未能申請持續進修基金資助，每人至少損失過萬港元，估計至少有100名學生有類似情況。公大今（9日)回應指，為紓緩學生經濟壓力，決定向受影響的學生墊支學費，並將繼續與勞工及福利局磋商。

跟進事件的油尖旺區議員林兆彬早前指接獲8名公大學生求助，他們今年2月起就讀公大的公司秘書課程，並已收到及格的成績通知，惟校方上月通知學生，指由於課程全面改為網上教學，導致面授教學時數不足30%，致不符合申請持續進修基金資助。

公大今表示，明白部分同學因不能獲得基金資助而帶來財政上的困難，因此決定向受影響的同學墊支該筆款項。之後，大學將繼續與勞福局磋商，為同學爭取領回持續進修基金的資助。由於持續進修基金資助的上限為2萬港元，同學亦可選擇修讀其他可獲持續進修基金資助的課程。校方指，已就上述安排聯絡受影響同學。