民主派或全體總辭　建制派變相完全主導議會

對於有指公民黨法律界議員郭榮鏗、議員楊岳橋、郭家麒及會計界議員梁繼昌，或因違反《基本法》第104條而被取消議員資格，19名民主派議員決定一旦4人被取消資格，將會以總辭抗議。換言之，一旦民主派議員總辭，屆時立法會只餘下41名建制派和2名非建制派議員，反對聲音大幅減少，變相建制派可以完全主導議會。

立法會共有70名議員，但因應有議員被取消資格、有議員加入政府及有議員宣布不再延任等事件，建制派和非建制派的議席差距擴大至41席對21席。有鑑於直選議席減少，非建制派早已失去關鍵否決權，所以即使再有泛民議員總辭亦對否決權不構成影響。

但有部分議案分別需要「全體」和「在席」議員的三分之二贊成才獲通過，以政改方案為例，若以全體70席計算，因目前建制派不足47席，因此即使非建制派議員總辭，亦不會構成影響。

不少非建制派議員所牽涉的譴責議案，屬需要「在席」議員三分之二多數票才獲通過的議案。現時非建制派議員有21席，全部議員須在席、被譴責的議員亦需要投票支持自己才可逃過被譴責。不過有鑑於非建制派議員或會總辭，他們所牽涉的譴責議案估計亦會失效。