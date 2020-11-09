政府建議增禁煙區　議員斥控煙成效強差人意

政府建議修例增加及擴大多個禁止吸煙區，多名議員關注政府只不斷增加禁煙區，建議政府應改變思維，禁止在所有街道吸煙，並劃出吸煙區，有議員更批評政府的控煙工作成效強差人意。

《2020年吸煙(公眾衞生)(指定禁止吸煙區)(修訂)公告》小組委員會今午（9日）召開會議，審議食物及衞生局提出將5個新的公共運輸設施指定為禁煙區、修訂6個公共運輸設施已指定的禁煙區範圍，以及取消指定1個公共運輸設施為禁煙區等。

衞生署控煙酒辦公室主管封螢指出，控煙辦每年約接收約1500個投訴，並作出1500至2000宗票控，當局將繼續在人流密集或鄰近室內的地方設立禁煙區。議員柯創盛批評政府經過30年的時間控煙，卻每年仍接收過千宗投訴，成效強人意，又質疑政府有沒有指標衡量控煙工作。

封螢回應指當局將在新設立的禁煙區加強選傳，並擺放禁煙區指示和地圖。食物及衞生局副秘書長阮慧賢亦表示，現時本港的吸煙率已由上世紀80年代的20%，減至10%。當局協助戒煙服務亦持續進行，有望吸煙率進一步下降。

議員郭偉強則形容政府不斷新增禁煙區是「沒完沒了」，卻仍然不能阻止在街上吸煙，即一邊行一邊吸煙俗稱「火車頭」的行人。郭認為政府應改變思維，效法日本，將街道所有地方禁煙，並劃出吸煙區。阮慧賢指政府會對此考慮，但議員的建議與現行法例非常不同，當局未能於即時承諾。