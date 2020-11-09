政Whats噏：討論港台問題　何君堯斥毛孟靜武斷

何君堯表示未經委員會討論，不宜輕率斷定港台同新聞處有無可能達到協同效應。

資訊科技及廣播事務委員會今日(9日)嘅會議中，唔少議員對下次會議討論嘅議題提出意見。其中，議員毛孟靜希望可先討論香港電台獨立於政府運作嘅事宜，不過委員會主席何君堯就認為需要先作整體討論，包括港台點樣同政府新聞處達到協同效應，毛隨即指有關做法不可能，何君堯就反駁，表示目前會上仍未討論，毛就作出結論，認為其講法較為武斷。

何君堯又指，港台問題係好大嘅問題，佢依家只係喺會上交代過去對港台發展方向嘅意見，需要經過討論先至可以下結論，認為現階段佢同毛雙方都不宜斷定港台同新聞處有無可能達到協同效應。

議員田北辰喺會上亦指，唔少長者不太懂得操作智能手機，過去政府推出網上登記全民派錢或者全民檢測，甚至日常同親友以通訊應用程式交流，佢哋亦難以應付。因此，佢要求委員會盡快加入有關長者科技普及化嘅議程，廣泛教導銀髮族使用智能電話同網上填表，否則政府又何以推動香港成為智慧城市、發展高科技項目呢？

委員會副主席、保險界議員陳健波接受查詢時表示，希望未來可在會上推動政府盡快落實選舉電子化，包括確認投票人身份，電子控制發出選票及縮短投票時間，以杜絕選舉舞弊，並討論如何協助年輕人及大學畢業生投身資訊科技行業，為佢哋提供更多發展機會。