海關連續2日破上海仔毒品案　揭濾水器藏1200萬元冰毒

執法部門繼續狙擊本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團，929日內破獲52宗涉及和勝和毒品案。香港海關昨日(8日)及今日(9日)於赤鱲角香港國際機場連破2宗跨境販毒案，在泰國送港報稱濾水器的空運快遞貨物內，檢獲約20公斤懷疑冰毒，總市值1,200萬港元。

海關透過風險評估，昨日在機場檢查一件由泰國經香港轉運至新西蘭、報稱裝有28個濾水器的空運快遞貨物，利用先進檢測儀器檢查後，揭發其中24個濾水器藏有約9.7公斤懷疑冰毒。及至今日，關員再揀選一件由泰國經香港轉運到澳洲、同樣聲稱是濾水器的空運快遞貨物進行檢查，結果再下一城，發現貨物內有25個濾水器「包藏禍心」，裝載約10.3公斤懷疑冰毒。

海關目前仍在調查2宗案件，由於毒品包裝及收藏手法非常相似，相信2件貨物均涉及同一個販毒集團，正追緝涉案人士歸案。海關強調，會繼續根據風險評估和情報分析策略，於機場貨運渠道打擊跨境販毒活動，重申根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬港元及終身監禁。

粵港澳的掃毒除黑行動陸續有來！據知中央一早已統一部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動，身兼國務委員的公安部部長趙克志前年4月已親自南下深圳主持會議。有分析指，中央政法高層南下高調督導打黑，有震懾粵港澳黑幫犯罪集團的作用，並為粵港澳大灣區「洗太平地」。除此之外，趙克志早前亦到訪緬甸、柬埔寨和老撾，以加強合作打擊由黑幫操控的霹靂可卡因跨國犯罪活動。

「上海仔」自從在本港棄保潛逃後，流竄至泰國、柬埔寨、越南及瑞士，上述國家因與香港仍無引渡協定，故他刻意逃往以迴避追緝。「上海仔」主要從事的勾當是一條龍由生產到販賣毒品，毒品主要供應香港、澳門、珠海、深圳、廣州、韓國及日本等地的毒品市場。他因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在警方執法前均可聞風先遁。最近，執法部門連番搗破涉及和勝和的毒品案，不排除「上海仔」走佬後，瘋狂出貨。