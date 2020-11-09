5間學校爆發上呼吸道感染　至少131名學童中招

5間學校爆發上呼吸道感染個案，包括三幼兒學校、一間幼稚園及一間小學，遍及5區，包括深水埗、元朗、沙田、東涌、油尖旺，至少131名幼童中招!衞生防護中心指出，患者均於上周出現咳嗽和流鼻水等病徵，全部人情況穩定，毋須入院，並指近日錄得院舍或學校爆發上呼吸道感染個案有所增加，呼籲大家提高警覺，保持個人和環境衞生。

中心表示，三間幼兒學校中，第一間是深水埗救世軍白田幼兒學校，共涉及14名男童和13名女童，年齡介乎11個月至5歲。他們自上周五(6日)起先後出現咳嗽和流鼻水病徵，其中24人向私家醫生求醫，另一人到明愛醫院急症室求醫。

第二間是元朗救世軍錦田幼兒學校，涉及13名男童和10名女童，年齡介乎2至5歲。他們自上周日(1日)起先後出現發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛病徵，其中17人向私醫生求醫，其餘仍在調查中。

第三間是沙田明愛沙田幼兒學校，涉及學童共16男18女，年齡介乎2至5歲，以及一名職員。他們自上周四(5日)起先後出現發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛病徵，29人向私家醫生求醫、2人向普通科門診、2人沒有求醫，其餘仍在調查中。

爆發感染個案的幼稚園為東涌金巴崙長老會青草地幼稚園，涉及及學童共11男13女，年齡介乎3至5歲，以及3名職員。他們自上周一(2日)起先後出現發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛病徵，其中14人向私家醫生、2人向普通科門診、1人到公立醫院急症室求醫。

此外，錄得爆發個案的小學，為位於油尖旺區的何文田循道學校，涉及12名男童和11名女童，年齡介乎六6至10歲。他們自上周三(4日)起先後出現發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛病徵，22人向私家醫生求醫，一人到普通科門診。