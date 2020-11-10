疫情下多人談及生死　家屬較易接受捐贈器官

新冠肺炎疫情持續至今近1年，全球死亡數字高達100多萬人。生命變得脆弱，有人希望以自己有用的軀體延續另一人的生命，醫管局今年接獲離世捐贈器官人數較去年的28人上升2成至34人，當局指有可能因提及生死離別較多，家屬較易接受捐贈器官。當局又以智能程式等，為滯留外地的家屬安排他們與至親見最後一面。

醫管局數字顯示，今年1月至本月3日，離世捐贈器官人數為34人，較去年全年的28人稍微上升，當中捐贈的腎臟有45個，較去年多3個，而肝臟、心臟、雙肺的數字則與去年一樣，分別為23、8及7個。所有捐贈者均為腦幹死亡，並早在入院期間已進行檢測，確保並非新冠肺炎確診個案。

醫管局器官捐贈聯絡主任蔡松林估計，因社會今年被疫情籠罩，市民多談到生死議題，或有機會令家屬較易接受，惟數字雖稍微回升，但等候移植人數仍遠超捐贈數字，如等候腎臟者現有2290人，是捐贈數字的67倍。

疫情下，局方亦彈性處理不少家屬的探訪安排，曾有1名30多歲女患者在離世前獲局方作出特別安排，讓她在內地生活的哥哥來港見妹妹最後一面，其兄長在港檢疫期間，可透過通報衞生署配合點對點探訪，包括安排在一個特別房間見面，又鎖𨋢並進行深層清潔，確保他們可見到病人同時，又不會帶來傳播風險，最終家人答應捐贈腎臟與肝臟予有需要的人士。

另外，局方亦安排使用電子通訊程式，如微信、視像會面等，協助移居外地、或在外地進行隔離的家屬，可隔着螢幕見至親一面，又進行哀傷輔導的工作。蔡指要花較以往多3至4倍的時間與家人溝通，但認為工作有價值，呼籲有心市民前往中央器官捐贈名冊登記。