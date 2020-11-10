工商舖撤辣　地產代理股地產股料受惠

證券界預料，地產代理股及地產股會受惠於港府的撤辣措施。

新冠肺炎疫情及社會事件夾擊本港經濟，令港府不得不撤辣，消息指先由工商舖方面入手。證券界相信，地產代理股以至地產股都會受惠。

銳升證券聯合創辦人及首席執行官鄧聲興認為，政府未來推出的撤辣措施，料有助提高美聯工商舖以至美聯集團的股份交投，並可望帶動股價上升逾10%。

而香港地產股則可以受惠港府救市的氣氛帶動，其中新鴻基地產及恒基地產等股價短線會上升10%以內。然而，他提醒，由於撤辣措施僅帶來短暫效應，香港樓市仍受制於高失業率以及本地經濟放緩的衝擊，長遠樓市未言好景，故建議投資者僅宜短炒。

中投傲揚精選基金基金經理溫鋼城則指，新措施或有助刺激抑壓太久的地產股升勢，惟料爆升力「短癮」。他續指，新鴻基地產近期股價表現平穩，料撤辣消息一出，將可刺激股價升至110元（昨收報99.2元），建議小股東可把一半股份進行短炒，一半則長揸。

申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉同樣看好新鴻基地產，認為其股價走勢較其他地產股樂觀，股價在100元以下可作分段吸納，以減低入市風險。