月租劈價難救亡　工廈十室九空

本港非住宅物業如工業大廈單位及寫字樓，在暴疫夾擊下「吉舖」處處。本報記者昨巡視觀塘及九龍灣一帶工廈及寫字樓，街上貼滿單位招租廣告，部分大廈內更如「十室九空」。香港房地產代理業聯會榮譽主席郭德亮表示，單是工廈單位過去半年無論租賣情況都較為黯淡，租金由去年至今下跌了5%至10%，預料若政府作撤辣措施，將有助市場向好發展，帶動本港整體經濟。

郭德亮形容，本港樓市由去年至今備受反修例風波及疫情等「天災人禍」夾擊，他認為政府現時理應特事特辦撤辣，拯救物業市場，否則將遺禍無窮，「政府做到就應去做！」美聯工商舖行政總裁黃漢成亦支持政府向工商舖撤辣，認為有助刺激市場氣氛。他稱工商舖多以商業用途及長線投資為主，炒風冷淡，強調即使撤辣亦不會影響民生。然而，他認為撤辣後未必能夠增加交投量，因本港經濟前景仍受新冠肺炎疫情及中美貿易戰的不穩定因素影響，目前難以估計交投量，但相信撤辣有助有意欲的買家入市，不用再「捱貴租」，長遠有助穩定香港發展。

本報記者昨日走訪觀塘鴻圖道及九龍灣啟祥道一帶工廈及寫字樓，有觀塘區地產代理透露，單是鴻圖道就有兩幢工廈空置多年，至今仍等待時機作全幢出售。而區內工廈單位月租亦由每平方呎約30元下跌至約20元。另在九龍灣信和工商中心就有不少單位正在招租，在該地方經營食肆的劉生慨嘆營商環境差，食客人流較少，生意難做，「惟有繼續捱」。