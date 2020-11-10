業主企硬　食肆疫市貴租最難捱

新冠肺炎疫情下，各行各業大受打擊，早前政府公布一系列針對堂食的抗疫措施，令餐飲業界雪上加霜。有業界人士表示，食肆成本一向以人工及食材的開支最大，惟兩者於疫情生意波動下可作調節，財政壓力反而最多來自租金，但只有少數業主願意在嚴峻時期減租，對經營構成很大壓力。

叙福樓集團主席及行政總裁黃傑龍表示，疫情初期各個業界團體已與業主組織會面，當時有部分業主願意減租，幅度由數個百分比至幾十個百分比，最高多達七成，惟至第三波疫情，當局一度實施晚市禁堂食令，業界經營最為困難，但當時肯減租的業主更少，減租幅度亦很小。

黃續指，一般情況下，食肆成本以人工及食材的開支佔最大，但食材的成本會跟隨生意變動，生意差時可減少食材；人工方面亦有防疫抗疫基金補貼，能夠「幫輕」一下，惟租金未有變動，佔的開支比例變大，對經營構成最大壓力。

香港餐飲業協會會長黃家和亦表示，據他了解，疫情持續時間太長，願意減租的業主已相繼絕迹。而面對結業潮，他表示有業主因怕影響對單位的估值而寧願丟空吉舖，堅持貴租；但現時於一向貴租金的旅遊區，有一些業主因舖位丟空一段時間，開始願意大幅減租，盼能租出。