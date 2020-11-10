購物天堂淪吉舖之城　遊客絕迹旺區拍烏蠅

疫暴夾擊重挫本港經濟，購物天堂慘淪「吉舖之城」！受反修例暴亂及新冠肺炎疫情接連打擊，遊客數量急跌，亦重挫港人消費意欲。旅遊旺區銅鑼灣及尖沙咀近大半年人流銳減，商戶叫苦連天，不少昔日租金昂貴、名店爭相進駐的熱門路段湧現大量空置舖位，其中銅鑼灣波斯富街僅約100米路程，兩側吉舖數量多達10間，佔該路段舖位約37%。有地產代理解釋，疫情下經濟不景，不少租戶「捱唔住」相繼倒閉，惟部分業主持貨多年，亦沒有財政壓力，拒下調租金，故出現吉舖遲未能租出的情況。

疫情下環球經濟大幅回落，零售市道跌至谷底，本港各主要街道出現史無前例吉舖數目。其中，曾誕生全球呎租最貴街舖的銅鑼灣羅素街，本報10月底曾統計，當時吉舖數量多達6個，創歷來新高。昨日該區人流疏落，其中波斯富街更湧現大量吉舖，在短短約100米便有10間空置舖位，其餘則是食肆及時裝店，亦有以短租形式售賣口罩、電話零件或家居用品等，部分更要減價促銷。另外，附近的利園山道及駱克道亦分別有5間及4間吉舖。

至於尖沙咀情況，主打潮流服飾商舖的加連威老道，10月初期間吉舖數量攀升至約35間，較今年初增約13%，亦是該街道有史以來最多，若以街道共有約100間舖位計算，當時佔約三成半交吉。昨日該街道在約200米路程便有高達10間空置地舖，沿路亦有不少樓上鋪丟空出租。加拿分道情況同樣嚴重，即使有大型商場帶動人流，亦只是旺丁不旺財，有連續7間店舖丟空。而金馬倫道亦有4間吉舖，其餘商店則乏人問津，部分店員毋須招待客人，只能閒聊打發時間，或站在店外招徠生意。

於波斯富街經營時裝店的楊小姐表示，疫情下各地實施出入境管制措施，加上本地防疫措施影響，「6點後成條街無晒人」，拖累市道，該路段隨後出現骨牌式倒閉潮。她指，其店舖生意額激減70%，須自掏錢包支付租金，加上本地市民消費意欲仍然疲弱，故早前已關閉兩間分店，期望當局盡快控制疫情並恢復通關，帶動零售市道。她又提到，附近舖租近期「插水」逾一半，有店舖更加由月租20多萬元，激減至約8.5萬元，吸引部分的租戶以短租形式進駐。

在加連威老道一間服飾店任職的羅小姐亦指，疫情下人流激減至少60%，生意額大跌近80%，附近不少商店「捱唔住」陸續結業，即使近日疫情緩和，亦只是「好番少少」，幫助不大。食肆職員葉先生指出，疫情下不少市民留家避疫，流失不少客源，據他了解，有甜品店甚至開業不足一年便倒閉。

對於吉舖現象，有熟悉尖沙咀區的地產代理解釋，部分業主持貨多年，已供斷舖位，自身亦沒有財政壓力，不介意店舖丟空逾一年，拒絕下調租金。他又提到，部分吉舖業主會下調租金，以盡快租出舖位並取得應急錢，令當區舖租急降近30%；亦有業主會把短期租約的月租，下調至長租客的30%，「博下租客遲啲轉長租」。