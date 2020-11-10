非住宅物業早年炒風盛　10年辣招無助遏樓市

早年本港樓市炒風熾熱，政府自2010年先後於住宅市場推出額外印花稅（SSD）及買家印花稅（BSD）兩項辣招，以遏止樓價升勢，但樓價仍愈升愈有，大批資金湧入工商舖市場，結果當局在2013年2月再推出多項辣招，以打擊工商舖等非住宅物業的炒賣活動。

其中包括全面提高非住宅物業買賣的印花稅，購買商舖、寫字樓、工廈、車位及酒店等，成交價200萬元或以下物業的稅率增至1.5%，而其餘各類價值物業均須繳付雙倍印花稅，最高達8.5%。以購買5,000萬元舖位計，涉及印花稅由212.5萬元增加至425萬元。

其次是修訂《印花稅條例》，令非住宅物業交易在簽訂臨時買賣合約後便要繳付新印花稅，而非待簽訂「大契」時才繳納，大幅增加「摸貨」成本，藉以減低炒家短期獲利機會。

與此同時，金融管理局多度出招將所有工商物業的最高按揭成數降低，於2013年一律調低10個百分點。以收入源自香港的貸款申請人計，當時最高按揭成數由50%下調至40%，而獨立車位按揭最高成數亦降至40%。雖然有關措施於今年8月放寬，非住宅按揭成數上調至50%，但與2010年前的70%仍有距離，加上不少工商物業買家入市時都有自用住宅單位，銀行批出的實際按揭成數普遍仍會低10%，所以作用不大。