疫禍重創經濟　各界促撤辣擴至住宅

香港樓價長期高企不下，政府為壓抑樓市，於2010年首度推出俗稱「辣招」的多種印花稅，但由於出招後樓價續升，故港府再推出多項辣招遏市。惟近大半年受疫情打擊，經濟大挫，學者及議員紛紛倡議政府將「撤辣」擴展至住宅物業，令一般住宅可以自由買賣，一來可解市民經濟困境，二來可加速物業流轉及降低租金。

住宅辣招稅種類較多，覆蓋範圍更廣泛，當中包括主要針對短期內沽貨業主的額外印花稅（SSD），若在購入住宅3年或以內轉手，賣方須付出轉讓價10%至20%作為額外稅款。另非本地買家或以公司名義購買住宅，須付樓價15%的買家印花稅（BSD），而雙倍印花稅則是已持有住宅物業的業主再入市，從價印花稅率一律提升至15%。

香港中文大學經濟系副教授莊太量表示，政府應盡早撤辣，因樓市已顯示難以下跌，建議先撤額外印花稅，令市民能夠換樓，加速物業流轉；其次可撤雙倍印花稅，令市民可以購置第二層物業，有助增加租務市場供應，降低租金，若果擔心炒賣再現，可放寬限制至購買第三或第四間物業才徵收；最後才撤買家印花稅。

地產及建造界議員石禮謙希望撤辣可以擴展至住宅物業，如先將撤辣措施擴至1,000萬元或以上的住宅樓宇，令業主轉手第二個物業時，可以節省印花稅，讓物業更好流轉。