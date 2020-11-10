何志平專欄：還有後着？

美國大選日之後一周，選舉結果塵埃落定了嗎？在美國的朋友不斷的提示，「小心餘震」！

身在美國南部休斯敦的老教授「邁斯達」（假名）憂心戚戚再三的重複他的忠告：「噩夢剛正開始，還會發展下去。不要以為投了票，點算了選票便完事了，還早呢！請記住，11月3日大選日選的，不是直接點選總統候選人，而是選出那州裏那一政黨的選舉人團名單，而在那一州裏的普選票中贏得超過半數以上的政黨便可通過他們推薦的選舉人團名單，在今年12月14日在每一個州的州議會廳再投票選出下一任總統和副總統，但開票是要等到最新選出來的國會眾議院和參議院明年1月上位後，2021年1月6日才開票，總統是在1月6日才選出來的。從11月3日至2021年1月6日，可能是日子最長、最難過、最嚴峻的64天！你看！美國總統可以說是這世界上權力最大的一個人，他可以按一個鈕鍵便啟動核子彈頭把這個地球摧毀好幾十次，而他，就是這選舉人團的538人小圈子選舉決定出來的一個人！你說可怕嗎？」

「那就是說 『真正』的總統選舉是12月14日才進行的，之前的全國大眾的選舉是『導向指引』的表示群眾的意願，及責承選舉人團投票的方向。在這12月14日之前說那位候選人拿得多少選舉人票，也只是原則理論上的預算和推測而已，不能作準，要到明年1月6日國會的參眾兩院聯席拆封，點算審議來自各州的選舉人團投票證明書後，才會有最後勝負結果。這過程於以往一般的總統選舉都不是嚴重問題，但這次選舉針鋒相對激烈程度是近年少見的厲害，變數屢增，群眾普選的票重新點算，在幾個選情緊湊接近的搖擺州已是在所難免，勢在必行的了，接踵而來的是排山倒海的法律訴訟，跟着便是在國會內裏的政治角力，在外頭還有遍地開花的社會暴亂，和控制不了一波又一波的病毒疫情！甚麼時候才可以還原社會和政治秩序，就算新任總統平安在1月20日上任，也不是一時三刻可以擺平多個大難題。無論誰在那天登位為總統，因社會和政治生態分裂得如此的厲害，也只能是個弱勢『少票數當選』的總統（minority president）。新一屆的總統怎樣收拾這殘局爛攤子問題，離現時眼下當前的危險情況，雖然只有70多天，也實在太遙遠了。慢慢再跟你詳細的討論。」

邁斯達這番話內裏的訊息量真的太豐富了，亦勾起我許多懸疑和幻想。當然也禁不住的追問下去：「你不是危言聳聽吧！太複雜了！請你給我們細細說來。現在總統選舉初步點票的進程開始出現多方爭議，特朗普又已啟動了他那幾千人的法律團隊在幾個關鍵搖擺州進行法律訴訟，第一步是要求停止點票。很多局外人都不了解這是怎的一回事。」

邁斯達不厭其煩慢慢的道來：「這次選舉有大量郵寄選票。可能是因為疫情的影響，這次有近一億人，即約三分之二的選民提前用郵寄方式投票。民主黨人有習慣提前投票的傳統經驗，再加上他們都不認同特朗普的防疫工作，怕出門會感染病毒而用郵寄投票，相對的是共和黨人支持特朗普而不怕疫情感染，而在選舉日當天繼續出來現場投票。所以郵寄選票估計有七成是民主黨支持者的票。弔詭的是每州處理郵寄選票的時間程序都不一樣。有些州收到郵封便馬上拆封放存，待選舉日點算，有些州收到便拆封及點算，也有些州要待選舉日才拆封點算。但大多數的習慣是選舉日現場投票完畢後，先點算現場票（多是支持共和黨的），再點算郵寄票（多是支持民主黨的）。所以在很多的州裏，先報出來的結果都是共和黨領先，民主黨後來再居上。特朗普中途叫停點算選票是要保住自己領先的優勢。這只是第一招，後面陸續有來！」