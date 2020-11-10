歐洲疫情惡化　浸大支援正在法國交流學生　關心他們日常需要

新冠肺炎疫情在全球爆發，或會影響學生到外地的交流計劃。浸會大學為支援正在歐洲交流的學生，與合作院校安排教職員與他們聯絡，了解學生們在當地的需要，亦有高年級生會關顧同學的學習進度，以及能否應付日常生活等。浸大學生期望疫情可盡快過去，可恢復面授課堂。

浸大歐洲研究社會科學學士（法文）課程每年招收15名學生，並在今年起首度安排學生由3年級起，到法國里昂或波爾多政治學院交流及修讀課程。該課程統籌陳秀琼表示，學生在首2年會在浸大就讀，若他們選讀里昂政治學院，將在3年級及5年級赴法，而若選擇到波爾多政治學院，則會在3至5年級於當地就讀。

陳補充指，學生完成5年級課程即完成當地的文憑，程度相等於碩士課程。至於獲選的資格，包括成績平均積點(CGPA)達到3分或以上，擁有良好法語水平，即在法語考試達B2的水平，本學年就有4名學生無懼疫情，在9月如常赴法升學。

歐洲近日疫情惡化，正在波爾多政治學院修讀雙學位課程的3年級生何嘉禧透過視像接受訪問時表示，由於法國正在封城，市民難以外出，本月起校方實施全面網上授課，遇上問題亦難以直接向老師請教。另一學生朱筱甯則表示，校方安排職員定時聯絡，而浸大的教職員亦會利用網上通訊軟件與他們聯繫，向學生提供協助。

在里昂修讀雙學位課程的5年級生張文錦表示，有高年級生會了解他們的學習進度，能否應付日常生活等。他又指，雖然現時法國仍在限制市民外出，但近日仍收到不少與實習相關的電郵，包括政策研究及選舉運動的工作，故他估計明年有機會進行實習。