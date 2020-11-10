Dr.東：女性宮寒難受孕　中醫兩階段補腎暖宮治不孕症

夫妻一年以上未有避孕而未能懷孕，有可能是患上不孕症。有註冊中醫師表示，中醫會以調養身體為目標，透過食療、中藥和針灸改善卵巢功能。本港不少女性手腳冰冷、食量少，有機會是胞宮虛寒的現象，以補腎壯陽暖宮的中藥調理，或可增加受孕機會。中醫建議患者進行人工授精前，配以中藥調理，在中西合璧下治療效果可事半功倍。

不孕症成因眾多，例如女性輸卵管閉塞、卵巢功能下降和子宮內膜異位症等。不少夫婦會考慮俗稱「試管嬰兒」的體外人工授精，而輕度的男性不育、月經周期不規律的女士、有性功能障礙的夫婦，則多採用宮腔內人工授精。註冊中醫師吳盈盈表示，中醫主要以「扶正」調養整體身體機能為目標，改善女性卵泡品質、提高卵巢儲備功能、改善子宮內膜容受性等，以提高獲卵數及受精率，並促進胚胎着床及發育。

吳指不孕症男女雙方都有機會是問題根源，針對女性患者，一般分為兩個階段治療。首階段是於抽取卵子進行人工授精前，先以中藥調理身體。平時容易手腳冰冷、食量少的女士，可能是胞宮虛寒，可用補腎壯陽暖宮的中藥調理。若手腳冰冷以外，舌頭容易出現瘀點、月經前後腹痛，則可能是陽虛血瘀體質，治療會以補腎壯陽、疏肝化瘀為主。她建議女性在抽取卵子前至少3個月進行中藥調理，以達致更佳效果。

第二階段於植胚前至少一個月進行，此階段要調理肝腎，以增加胚胎成功着床機率。吳指需要進行體外人工授精療程的女士，一般年紀較高、生活壓力大，常見為腎陰陽不足及肝氣瘀滯。而現代女性亦喜歡生冷食物或凍飲，容易引起宮寒問題，建議按情況進行暖宮治療，使胞宮陽氣充沛。此外，按壓三陰交、足三里、太衝等穴位，亦可改善體質。

吳說，曾有病人先後進行兩次體外人工授精都失敗告終，問診發現病人晚上會盜汗，加上外表瘦弱，認為病人屬腎陰不足。經滋陰補腎中藥調理後，配以香薰療法，第3次人工授精終成功懷孕，現時小孩已半歲。另一病人經婦科檢查發現兩側輸卵管阻塞，問診後認為屬脾虛生濕體質，透過健脾去濕化痰中藥，以及連續3個月每月2次艾灸治療後，左側輸卵管已通，右側亦有50%改善。

「中醫推介兩款改善不孕症的湯水」

●蟲草淮山烏雞湯

●材料：蟲草15克、淮山30克、枸杞30克、蓮子30克、烏雞1隻

●做法：烏雞切塊汆水備用，將上述材料放入煲內，加1200毫升清水煮沸後，轉文火煲1.5小時，加入適量鹽調味。

●功效：適合腎陰虧虛體質人士，有助滋陰補腎。

●合掌瓜栗子豬骨湯

●材料：合掌瓜2個、粟米1個、栗子12粒、腰果3兩、陳皮1小塊、蜜棗2粒、豬骨450克

●做法：豬骨汆水備用，將上述材料放入煲內，加入1200毫升清水，武火煮沸後轉文火煲1.5小時。

●功效：適合腎陽不足及肝鬱體質人士，有助壯陽益腎、疏肝解鬱。

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