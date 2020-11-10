4人禁聚令等社交距離措施延長一周 有效至11.19

食肆限6人一枱等社交距離措施將延長一周。

本港新冠肺炎疫情反覆，近日出現多宗源頭不明的本地個案，政府今日(10日)表示，為免疫情再度出現爆發，將現時的4人禁聚令、口罩令、食肆限6人一枱等社交距離措施，延長一周至下周四(19日)為止。

政務司司長張建宗表示，本地疫情過去1星期仍出現源頭不明新增個案，反映隱形傳播仍然存在，情況令人憂慮，故港府現階段難以再進一步放寬現行社交距離措施。因此由周五(13日)起，會維持其他適用於餐飲業務處所及表列處所的限制，又指如疫情反彈，出現社區大規模爆發，更會大幅收緊措施，呼籲市民保持秩序。

張又指，本月將推出3項防疫措施，包括「安心出行」Apps，以電子紀錄方式追蹤病源；讓符合條件的港人從廣東省及澳門回港，可免14日檢疫；以及落實香港與新加坡的旅遊氣泡，具體內容，相關政策局會在最近1至2日公布細節。

問及新冠肺炎疫苗的研發，他強調最重要是安全性，但自己非醫學專家，會交由專家解釋，但重申政府有預算購買疫苗，中央亦十分支持，若疫苗研發成功，香港亦會受惠。