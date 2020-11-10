美國大選：傳特朗普擬2024年再選總統　黨內影響力大

美國民主黨總統候選人拜登宣布勝出大選，但力爭連任的總統特朗普仍未開腔承認落敗。多間傳媒引述消息指，特朗普已向其幕僚表示，正考慮2024年再次競逐總統；稱這是他明白自己在今次大選已敗給拜登的最明顯迹象。

美國新聞網站Axios引述兩名知情人士指，特朗普已告知其幕僚，正考慮在下屆大選再戰。報道指出，有意在2024年競逐總統的共和黨政客，他們的助手擔心特朗普獲得大量共和黨選民的支持，他屆時參戰將帶來巨大影響。另有傳媒亦取得類似的消息，但特朗普的競選團隊及白宮暫未回應。

報道又指出，雖然特朗普今次敗給拜登，但他仍獲得逾7100萬張選票，比拜登少約400萬張的同時，卻一同打破前總統奧巴馬約6950萬張的史上最高紀錄。特朗普的支持者龐大而且忠誠，不少共和黨人均警告，不能低估特朗普對該黨的影響力，他在黨內初選極有望再次跑出。

曾在2012年與奧巴馬爭奪總統寶座的共和黨參議員羅姆尼周日（8日）受訪稱，特朗普無論如何都不會消失，又指他加入共和黨時如「900磅的大猩猩」，將持續為該黨帶來巨大影響。美國憲法第22修正案只禁止任何人擔任總統逾2個任期，但沒阻止連任失敗的總統在於何時競逐第2個任期。

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