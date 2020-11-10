今起資助居粵港人港深醫院覆診　盧寵茂：兩地用藥品質一致

疫情下在內地的港人無法返港覆診，港府今日（10日）起資助居住廣東省病人到香港大學深圳醫院覆診，當中會以已逾期覆診的患者為優先。港大深圳醫院院長盧寵茂指，相關服務不包括新症、急症、入院及較複雜的手術費等，他又指，兩地用藥會有少許差異，但品質一致；院方已經準備足夠醫護人手，確保病人在預約時間的兩周內接受適當治療。

港府昨日(9日)公布，相關服務將由今起接受申請，合資格病人每次需繳付人民幣100元診金，餘下費用差額則由支援計劃資助。每位病人可受資助上限總額為人民幣2000元。

盧寵茂在一個電台節目上指，病人要同意及自願參與，院方才會取得他們在香港的醫療紀錄，並非強制要求。盧又指，兩地大部分藥物的成分一樣，可能在產地及包裝有少許不同。

他又指，目前難料預約人數，建議病人先透過手機應用程式向醫院提交申請；院方需將相關資料轉交醫管局及電子病歷檔案辦公室處理，包括確認病人的資助範圍和索取病人在港病歷副本，料審批時間需時約7天。