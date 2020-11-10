何栢良倡抵港人士入住指定酒店　料港難取首批輝瑞疫苗

新冠肺炎疫情復熾，多區相繼出現源頭不明個案，尤其大埔近日更錄得多宗病例，成為重災區。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早(10日)在電台節目指，必須堵截患者進入社區，鑑於近日有輸入個案患者曾到食肆，政府雖已宣布禁止曾到中國以外的抵港人士居家檢疫，要求他們由月中起必須到酒店檢疫，但何認為措施並非萬無一失，建議港府可參考其他地區做法，要求入境人士入住指定酒店，並派政府人員於出入口駐守。

有消息指，美國輝瑞藥廠的新冠病毒疫苗有新進展，該廠第3期臨床試驗顯示保護率高達9成，何認為有關疫苗暫時未知安全性，現時僅4萬多名志願者接種，未必能發現罕見、甚至嚴重的副作用。

他又補充，由於該款疫苗須接種兩劑，估計生產方面有壓力，即使疫苗成功研發，亦會率先於歐美各地使用。他認為香港今年或明年初可用到該款疫苗的機會較低，但呼籲港府要為此及早部署，如制訂電子接種紀錄，方便日後應用於「健康碼」。