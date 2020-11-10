中大餐廳NA Can月底結業　學生最不捨紅豆冰

受新冠肺炎疫情影響，連經營逾20年的香港中文大學新亞書院學生餐廳（俗稱「NA Can」）都於本月底結業。Facebook專頁「CUHK Secrets」昨（9日）率先傳出消息，有人指該餐廳「做埋依個月都執笠」，對餐廳的「名物」紅豆冰大呼不捨。中大證實NA Can本月底結業，將招標盡快物色承辦商接手經營。

中大回覆東網證實，新亞餐廳將經營至11月底，指結業的主要原因為過去一年受疫情影響下，於校內用膳的學生及教職員人流減少，令其生意受到影響。為減輕餐廳的經營成本，新亞書院曾作出各項特別安排，包括減免部分管理費，惟在長期入不敷支情況下，經營者最終決定結業。

新亞書院尊重經營者的決定，稍後將展開招標程序，務求盡快物色合適的服務承辦商接手經營餐廳。

不少學生於「CUHK Secrets」有關貼文下留言，指最不捨NA Can的紅豆冰、芝士火腿卷及炒蛋，指餐廳是中大人的集體回憶，有人更直言「冇芝士火腿卷嘅中大仲係咪中大？」不少校友更紛紛表示要趕及結業前再回校光顧，又希望下一間接手經營的餐廳可以做出同樣水準的紅豆冰，保留回憶。